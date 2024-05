Det mistenkes at det er snakk om en satellittoppskyting som ikke gikk som planlagt, ifølge Sør-Koreas forsvarsledelse. Vrakdelene ble oppdaget kun to minutter etter at landet ble oppmerksom på oppskytningen.

Oppskytingen skjedde få timer etter at Nord-Korea varslet at landet planla å sende opp en overvåkingssatellitt.

Det sørkoreanske militæret meldte først at det ble skutt ut «et uidentifiserbart prosjektil».

Ifølge den japanske kystvakten ble det skutt ut en ballistisk rakett, noe som førte til at befolkningen sør i landet ble bedt om å søke dekning.