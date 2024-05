Unntakstilstanden varer i 60 dager og gjelder nesten en tredel av landets 24 provinser. Den åpner blant annet for at militæret kan settes inn i kampen mot det regjeringen beskriver som «systematisk voldshandlinger utført av organiserte voldelige grupper, terrororganisasjoner og ikke-statlige krigerske personer».

I januar erklærte president Daniel Noboa unntakstilstand etter at en farlig leder for et narkotikakartell rømte fra fengsel. Unntakstilstanden gikk ut i forrige måned.

Noboa har også erklært at landet er inne i «en indre væpnet konflikt» etter at kriminelle har brukt bilbomber, bortført politifolk og drept en rekke mennesker som svar på presidentens harde linje. Han har også gitt hæren ordre om å «nøytralisere» 22 kriminelle grupper.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch ba onsdag Noboa om å oppheve erklæringen om «indre væpnet konflikt» og sier den åpner opp for rettighetsbrudd.

Ecuador var lenge et fredelig land klemt inne mellom de store kokaineksportørene Colombia og Peru, men har de siste årene opplevd en voldseksplosjon som følge av at rivaliserende grupper med koblinger til karteller i Mexico og Colombia kjemper om kontroll.