Skattepengene vil ikke overføres til palestinske selvstyremyndigheter med mindre Israels finansminister godkjenner det, skriver Reuters.

I henhold til midlertidige fredsavtaler, innkrever Israels finansdepartement skatt på vegne av palestinske selvstyremyndigheter og foretar månedlige overføringer av disse. Ordningen er imidlertid omstridt fra begge parter.

Reuters skriver ikke at det er Norge pengene skal gå gjennom, men viser til et tredjepartsland. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier imidlertid i en uttalelse at vedtaket har støtte fra Norge og USA, som vil være garantister for at rammeverket holder.

Intensjonen bak planen er å overtale den palestinske selvstyremyndigheten på den okkuperte Vestbredden til å revurdere om de vil ta imot skatteinntekter, skriver Haaretz.

Palestinske myndigheter har avvist disse inntektene offentlig til nå på grunn av at Israel har trukket midler de mener går til Gaza, skriver den israelske avisen videre.