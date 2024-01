– Disse uakseptable handlingene undergraver årevis med samarbeid, bryter åpenbart med Iraks suverenitet og bidrar til uforsvarlig eskalering, sier en talsperson for Iraks statsminister Mohamed Shia al-Sudani onsdag.

– Dette skjer i tillegg i en tid der regionen er preget av faren for økt konflikt.

Tirsdag opplyste den irakiske forsvarsministeren at amerikanske styrker hadde angrepet tre baser som brukes av Iran-støttede grupper i Irak.

Angrepet var et svar på et angrep lørdag på den irakiske basen Ain al-Asad der fire amerikanske soldater ble såret. Basen ble truffet av en rekke raketter skutt fra et sted i Irak.