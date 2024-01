– Jeg var der i 51 dager, og det var ikke et øyeblikk uten en eller annen form for mishandling, sier 62 år gamle Aviva Siegel.

Hun er en av de over 240 som ble tatt som gisler i Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

– Marionetter

Tirsdag forklarte hun seg i den israelske nasjonalforsamlingen i en høring om seksuell vold i krigen mellom Hamas og Israel. Hun sier at de militante gisseltakerne behandlet både kvinnelige og mannlige gisler som marionetter som de til enhver tid kunne gjøre som de ville med.

– Jeg så det med mine egne øyne. Ikke bare så jeg det, jeg følte med de kvinnene som om de var mine døtre, fortalte Siegel.

Hun sier de mannlige gislene ble utsatt for de samme lidelsene i fangenskap.

– De gikk gjennom det samme som kvinnen opplevde. De ble også styrt som marionetter, forklarte hun.

– Mistet menstruasjonen

Chen Goldstein-Almog, et annet kvinnelig gissel, sier hun så andre kvinner som mistet menstruasjonen i løpet av fangenskap. Hun sier det kunne skyldes de vanskelige forholdene, men la til at hun fryktet «Gud forby, at de skulle bli gravide».

Ifølge 48-åringen var gislenes største frykt at israelske myndigheter skulle gi dem opp.

Både Siegel og Goldstein-Almog ble løslatt under våpenhvilen og fange- og gisselutvekslingen i november. Om lag 100 gisler ble løslatt i løpet av den uken, men Israel anslår at 132 fortsatt befinner seg på den beleirede Gazastripen, inkludert likene av minst 28 døde gisler, opplyser nyhetsbyrået AFP, basert på israelske opplysninger.

Det skal fortsatt være 14 kvinner blant gislene i Gaza.

Begrenset bevismateriale

Det har kommet fram fortellinger om seksuell vold i forbindelse med angrepet 7. oktober, men få vitneutsagn og rettsmedisinske beviser gjør at det er vanskelig å fastslå omfanget.

Etter et møte med løslatte gisler forrige måned, sa statsminister Benjamin Netanyahu at han hadde blitt fortalt om «tilfeller av seksuelt misbruk og grusomme voldtekter».