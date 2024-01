Målet med angrepene er å ødelegge Hamas' regjeringssentre og militære evner i området, skriver avisen Haaretz.

Flere titall palestinere har blitt drept i de intense angrepene på Khan Younis siden søndag kveld, ifølge en talsmann for helsemyndighetene i Gaza.

Innbyggere forteller at byen blir utsatt for de hardeste angrepene sør i Gaza siden krigen startet 7. oktober. Byen var mandag under angrep både fra luften, sjøen og på bakken, og hundretusener av fordrevne befinner seg i områdene som blir angrepet.

Ifølge IDF er om lag 40 Hamas-medlemmer drept i angrepene.