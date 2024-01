I begynnelsen av desember ble den store Omari-moskeen i gamlebyen i Gaza by ødelagt etter et israelsk luftangrep. En israelsk kilde sa at Hamas hadde tunneler under moskeen.

Omari-moskeen var antatt å stå på stedet for et gammelt filistertempel, og har også tidligere vært en kirke. Store deler av biblioteket ved moskeen, med historiske bøker om manuskripter, skal ha gått tapt i ødeleggelsene.

– Det er snakk om mer enn en moské, det er snakk om menneskers arv og et helt samfunn, sier Isber Sabrine, en syrisk arkeolog og styreleder i Heritage for Peace.

Beskyttelse

Det arkeologiske utgravingsstedet ved det som en gang var sankt Hilarion-klosteret, et av de eldste i regionen, har fått ødeleggelser, ifølge Heritage for Peace. I desember fikk utgravingsstedet økt beskyttelsesstatus av Unesco, et tiltak som FN-organet kan iverksette under krig.

Klosterruinene var det første stedet på Gazastripen som fikk denne beskyttelsen, skriver Unesco, som i en epost til nyhetsbyrået TT opplyser at flere steder av historisk verdi er meldt skadd.

Disse stedene er imidlertid ikke blitt verifisert av Unesco-eksperter – som ikke har lov til å jobbe i krigssoner. I stedet må FN-organet ty til satellittbilder og beskrivelser fra tredjeparter.

– Organisasjonen jobber også med ytterligere beredskapstiltak som kan iverksettes i de kommende ukene og månedene, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, skriver Unesco til TT.

Hundre eksempler

Kulturminner skal verken angripes eller brukes til militære formål, understreker Unesco.

Men ifølge Heritage of Peace, en uavhengig organisasjon med internasjonal forankring og hovedkontor i Barcelona, har store verdier allerede gått tapt på Gazastripen. I begynnelsen av november slo organisasjonen alarm med en rapport der de viste til rundt hundre eksempler.

– Nå er det dobbelt så mange, sier Isber Sabrine.

– Symbol på Gaza

Han har selv ikke vært i det palestinske området, men viser til informasjon fra tredjeparter og fra det palestinske turist- og kulturminnedepartementet.

– Denne informasjonen kommer fra folk på Gazastripen som har spesialistkunnskap. Samtidig handler ikke kulturarv først og fremst om bygninger, understreker Isber Sabrine.

– Det handler om menneskene, om arv og identitet, om bedring og forsoning. Omari-moskeen er et ikonisk sted, det er et symbol på Gazastripen, et sted som alle kan sette pris på. Arv er også svært viktig for framtidige generasjoner, for utdanning og for å bygge et samfunn, sier han.