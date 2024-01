IS hevder i en uttalelse publisert i sin egen mediekanal at de hadde angrepet en samling «kristne vantro» i Istanbul.

Uttalelsen ble publisert med et bilde av to maskerte menn som holder våpen og som det sier er angriperne. IS hevder videre angrepet drepte en person og såret en annen, mens tyrkiske myndigheter har sagt at ingen ble såret bortsett fra den drepte.

Drapet skjedde søndag under en gudstjeneste i den katolske Santa Maria-kirken i bydelen Sariyer. To maskerte menn tok seg inn i bygningen, ifølge Tyrkias innenriksminister Ali Yerlikaya. Etter å ha skutt én person stakk de av fra stedet.

To menn er pågrepet, og ifølge Yerlikaya er de medlemmer av IS.