Politiet i den amerikanske hovedstaden sa at totalt 51 personer ble pågrepet som følge av denne og andre demonstrasjoner rundt Det hvite hus og Capitol-bygningene i Washington.

En aktivist ble pågrepet etter at han klartret opp i en 15 meter høy skulptur av kunsteneren Alexander Calder.

Flere grupper, inkludert U.S. Campaign for Palestinian Rights og Jewish Voice for Peace, organiserte protesten. De ber blant annet om at den amerikanske regjeringen bruker penger på ting som rimelige boliger og barnevern i stedet for å bevæpne Israel med amerikanske våpen.