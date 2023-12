Guvernøren opplyser at droneangrepet varte i to timer natt til torsdag.

Det ukrainske luftforsvaret opplyser at Russland sendte i alt 18 iranskproduserte Shahed-droner mot Odesa- og Khmelnytskyj-regionene, og at 15 av disse ble skutt ned. De resterende traff et lagerbygg, en kornsilo og flere biler.

Etter at kornavtalen mellom Ukraina og Russland gikk i vasken i sommer, trappet Russland opp angrepene mot ukrainske havneanlegg. Ukraina har fortsatt å eksportere korn over Svartehavet via en alternativ rute. Blant annet har de brukt havnen i Izmail, som ligger ved Donau sør i Ukraina.