– Vi har allerede hatt et nært og godt samarbeid med USA. Det kommer nå til å bli enda sterkere, sier Sveriges forsvarsminister Pål Jonson. Han og hans amerikanske kollega Lloyd Austin signerte avtalen i Washington tirsdag kveld.

– Dette vil gi bedre forutsetninger for at Sverige kan få støtte fra USA i en eventuell krig eller krise, sier Jonson, som mener avtalen også er bra for det nordiske forsvarssamarbeidet. Han viser til at Norge, Danmark og Finland også har eller er i ferd med å få på plass lignende avtaler. Det har også de baltiske landene, samt Polen, Tsjekkia og Ungarn.

Avtalen gjør blant annet at USA kan handle raskere ved en eventuell krise, uten å vente på en beslutning i Nato om hvordan alliansen som helhet skal opptre. Avtalen sendes nå videre til Riksdagen for godkjenning.

Sverige venter fortsatt på at Tyrkia og Ungarn skal godkjenne landets søknad om Nato-medlemskap. Alle de andre landene i alliansen har sagt ja til svenskene, som ga opp alliansefriheten og søkte medlemskap sammen med Finland i fjor.