EU-president Charles Michel hadde mandag en samtale med Orban for å roe ned stemningen etter kraftige utfall mot EU fra Budapest de siste ukene.

Kritikere mener at nasjonalisten Orban, som fortsatt har et tett forhold til Russland, truer med blokkere hjelpepakker til Ukraina for å presse EU til å frigjøre store summer som er satt på vent.

Den ungarske regjering har vedtatt tiltak som trådte i kraft i juni, for å gjenopprette det nasjonale juridiske rådets uavhengighet og stilling, heter det.

AFPs kilde, som vil være anonym, sier at de siste utestående problemer er løst og at midlene kan bli overført til Ungarn. Ytterligere 500 millioner euro kan bli frigitt om ikke lang tid.

EU har holdt tilbake 22 milliarder euro fra utjevningsfondet som er myntet på land som har et bruttonasjonalprodukt som er mindre enn 90 prosent av gjennomsnittet. EU har krevd reformer for å sikre dommerstandens uavhengighet, rettighetene for LGBTQI+-minoriteter og selvstendigheten for akademikere.

I forrige uke godkjente EU en overføring på 900 millioner euro til Ungarn som ledd i arbeidet med å normalisere og gjenoppbygge samfunnet etter covid-pandemien. Denne overføringen har også vært holdt tilbake og var knyttet til reformer i rettsvesenet.