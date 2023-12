Macron ankom Doha til et kort besøk lørdag etter at han i Dubai sa han er svært bekymret for at krigen i Gaza er gjenopptatt, og at han ville reise til Qatar for å bidra til at en ny våpenhvile kommer i stand.

Macron var i Dubai for å delta på Cop 28-møtet.

En sju dager lang våpenhvile kollapset fredag, og Israel gjenopptok bombingen av Gaza med mål om å knuse Hamas.

Macron sa på pressekonferansen i Dubai at Israel nå må klargjøre hva målsettingen med krigen mot Hamas er.

– Vi er på et punkt der Israel mer presist må klargjøre hva målsettingen og det endelige målet er. En total ødeleggelse av Hamas – er det noen som tror det er mulig? Om så, vil krigen vare i ti år, sa han.

– Det er ingen varig sikkerhet for Israel i regionen om det skal koste palestinske liv og dermed føre til forbitrelse i opinionen i regionen, sa han.