Bate Urgessa var medlem av partiet Oromos frigjøringsfront (OLF) og ble pågrepet i Addis Abeba i februar, sammen med den franske journalisten Antoine Galindo i tidsskriftet Africa Intelligence.

I forrige måned ble de to løslatt, men tirsdag kveld ble Urgessa på nytt pågrepet av regjeringsstyrker. Det skjedde på et hotell i Meki, 150 kilometer sør for hovedstaden, opplyser OLFs talsperson Lemi Gemechu.

Onsdag morgen ble opposisjonspolitikeren funnet skutt og drept på en vei i utkanten av Meki.

– Både myndighetene i Oromo-regionen og føderalt politi må straks innlede uavhengig etterforskning av drapet og sørge for at de skyldige blir stilt til ansvar, krever lederen i Etiopias statlige menneskerettskommisjon, Daniel Bekele.