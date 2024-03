Amnesty International uttrykker sjokk over utnevnelsen, som ble gjort ved akklamasjon av de 45 medlemsstatene i FNs kommisjon om kvinners status i New York onsdag.

Saudi-Arabia, som styres eneveldig av et monarki i tråd med en ultrakonservativ tolkning av islam, er nummer 132 av 146 på listen til Verdens økonomiske forum over likestilling.

– Dette er et sjokk for oss, men ingen overraskelse, sier Natalie Wenger som blant annet har ansvar for Saudi-Arabia i Amnesty.

På møtet ble Alwasil presentert som eneste kandidat, og ingen av de 45 medlemsstatene hadde innvendinger. Valget ble mottatt med kort applaus.

Wenger sier at Saudi-Arabia driver en omfattende og kostbar kampanje for å framstå som en moderne nasjon, men at dette er tomme initiativ. Hun påpeker at kvinners rettigheter konstant blir krenket i landet.

I en rapport nylig trakk Amnesty fram saken til en tobarnsmor som sto opp for kvinners rettigheter i sosiale medier i forbindelse med sin doktoravhandling, og deretter ble dømt til 27 års fengsel.