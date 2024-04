På sin egen plattform Truth Social understreker Trump at han er tilhenger av «unntak for voldtekt, incest og fare for mors liv».

Abort har vært en vinnersak for Demokratene i de siste valgene, særlig drevet fram av at høyesterett i 2022 skrotet den grunnlovsfestede retten til fri abort. Tre av de ni dommerne i høyesterett er utnevnt av Trump.

Siden har en lang rekke republikansk-ledede delstater innført strenge abortrestriksjoner og i enkelte tilfeller forbud, selv om et klart flertall av amerikanerne er for retten til abort i en eller annen form.

Aborttilhengere har vunnet hver eneste folkeavstemning om saken på delstatsnivå siden høyesterett fjernet retten til høyesterettskjennelsen, også i republikanske stater som Kansas, Kentucky og Ohio.