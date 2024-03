32-åringen forteller i et innlegg på X, tidligere Twitter , at en føflekk som ble fjernet fra foten hans, viste seg å inneholde kreftceller. En annen mørk flekk på foten hans blir også sjekket, men selv om Ninja sier han er sjokkert, er han takknemlig for å ha håp da kreften ble funnet tidlig.

– Vennligst ta dette som en oppfordring til å sjekke deg, skriver han.

Ninja er en av verdens mest kjente streamere på Twitch, en videostrømmingsplattform der underholdningen er direktesendt. Ninja har 19 millioner følgere på Twitch, og han er for mange et navn synonymt med plattformen, hvor han spiller det populære spillet Fortnite.