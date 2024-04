– Etter grundige diskusjoner er vi sikre på at Mark Rutte er beredt til å ta grep for å styrke alliansen, og at Estland kan stille seg bak hans ambisjoner, heter det i en uttalelse fra det estiske utenriksdepartementet.

Statsminister Kaja Kallas, som selv har ytret ambisjoner om å ta over etter Stoltenberg, uttrykte også sin støtte til Rutte.

Etter et møte mellom Litauens president Gitanas Nauseda og Rutte tirsdag, sa presidenten at nederlenderen er en av politikerne som tidlig forsto hvilken trussel Russland utgjør, og som kraftig har endret sin tone mot Kreml-regimet.

For at han skal bli valgt som ny generalsekretær i Nato, må Rutte få støtte hos alle de 32 Nato-landene.