Lovforslaget hadde blitt vedtatt i begge kamrene i den polske nasjonalforsamlingen, men stoppet altså på skrivebordet til Duda.

Den nye loven ville ha gjort det mulig for kvinner og jenter fra 15-årsalderen å få tak i angrepiller, som også er kjent som nødprevensjon, uten resept.

Duda begrunner beslutningen sin med at han «ikke kan akseptere juridiske løsninger som gir barn under 18 år tilgang til prevensjonsmidler uten medisinsk tilsyn og uten hensyn til foreldrenes rolle».

Polen, som er et katolsk land, er ett av bare to EU-land der kvinner trenger resept for å kjøpe angrepiller. Loven ble innført i 2017 av den daværende konservative regjeringen, som partiet Lov og rettferdighet (PiS) sto i spissen av.

Duda var en del av PiS fra 2005 til 2015, og er fortsatt tett knyttet til partiet ideologisk sett.

Den nye regjeringen, ledet av den EU-vennlige statsministeren Donald Tusk, har forsøkt å reversere flere av PiS' lovendringer i et forsøk på å gjenopprette Polens EU-finansiering.

Tusk kaller Dudas avgjørelse en «bortkastet mulighet til å stille seg på kvinners side».