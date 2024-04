Ifølge +972 Magazine og Local Call bruker israelsk etterretning et dataprogram kjent som Lavender. Ifølge artiklene har det israelske militæret (IDF) brukt KI til å identifisere titusener av innbyggere på Gazastripen som mulige drapsmål. Dette skal ha blitt gjort med lite menneskelig innblanding.

I et intervju med CNN sier Kirby at USA ikke har verifisert meldingene, men at USA undersøker dem.

IDF avviser at de bruker KI til å identifisere det de kaller terrorister.

– Datasystemer er kun et verktøy for analytikere i prosessen med å identifisere mål, heter det i en uttalelse.

Også i november publiserte den israelske nettavisen +972 en omfattende reportasje om hærens bruk av KI i Gaza, blant annet basert på intervjuer med en rekke nåværende og tidligere etterretningsfolk.

Ifølge avisens kilder benytter Israel et system som kalles Habsora, som i stor grad er basert på KI og som utpeker nye mål langt raskere enn det som tidligere lot seg gjøre.

Habsora-systemet plukker lynraskt ut boliger der det angivelig bor Hamas-medlemmer, men øyenvitner i Gaza forteller at Israel også ofte bomber hus der det verken bor Hamas-folk eller har vært tegn til militær aktivitet.