Grunnloven i Tyskland har strenge regler for hvor mye lån staten kan oppta. Men på grunn av den ekstraordinære situasjonen under koronapandemien ble det åpnet for at regjeringen kunne supplere 2021-budsjettet med 60 milliarder euro i lånepenger.

De ekstra pengene viste seg til slutt ikke å være nødvendige for å håndtere pandemien og dens konsekvensen, så regjeringen ønsket å omdirigere pengene til landets klimafond. Det ble gjort med godkjennelse fra Forbundsdagen i 2022.

Dette mente opposisjonskoalisjonen CDU/CSU at var uhørt, og de tok saken inn for grunnlovsdomstolen, som onsdag konkluderte med å gi dem rett.

– Rettens avgjørelse betyr at størrelsen på klimafondet blir redusert med 60 milliarder euro, heter det i en uttalelse fra grunnlovsdomstolen.

Statsminister Olaf Scholz sier at regjeringen tar avgjørelsen til etterretning, men ifølge partiet hans SPD vil det trolig ikke gå utover neste års budsjett som skal vedtas 1. desember.