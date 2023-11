– Qassam-brigadene har begynt å overføre den andre gruppen israelske fanger til Røde Kors i Khan Younis. Det er 14 av dem, sier Hamas-kilden til nyhetsbyrået AFP. Qassam-brigadene er Hamas' væpnede fløy.

En israelsk militærkilde sa tidligere lørdag at 13 gisler skulle løslates, og at 39 palestinske fanger skulle settes fri, men dette sto i motstrid til tidligere meldinger om at 14 gisler skulle løslates.

Røde Kors-komiteen brakte i går den første gruppen gisler til Egypt. Derfra ble de brakt videre inn i Israel og gjenforent med sine familier.