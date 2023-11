Ifølge påtalemyndigheten ble jenta lokket ut av en butikk i El Paso 18. november 2001, før gjerningsmannen, David Renteria, skal ha kvalt henne med en plastpose og satt fyr på liket. Levningene ble funnet 2,5 mil unna dager etter.

53-åringen ble erklært død noe etter klokka 19 torsdag kveld i et fengsel i Huntsville.

USAs høyesterett avslo tidligere dagen to krav om utsettelse. Det ene kom fra mannens forsvarer, som ønsket å få tilgang til bevismateriale som kunne vise at Renteria ikke var ansvarlig for jentas død. Det andre handlet om giftsprøyten ville påføre ham «kraftig smerte» og være i strid med et grunnlovstillegg.

Samme dag ble 49-årige Casey McWhorter henrettet med giftsprøyte i delstaten Alabama. Han var dømt for et drap under et ran i 1993, kort tid etter at han hadde fylt 18 år.

Så langt i år har det vært 23 henrettelser i USA. Åtte av dem er gjennomført i Texas.