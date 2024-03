I en uttalelse onsdag sier Hamas at de vil fortsette å forhandle inntil en våpenhvileavtale er inngått.

– Vi vil fortsette forhandlingene gjennom våre meklere for å nå en avtale som oppfyller kravene og interessene til vårt folk, heter det i uttalelsen.

Hamas sier at de har vist den nødvendige fleksibiliteten for å oppnå en avtale og anklager Israel for å legge hindringer for samtalene.

– Israel viker fortsatt unna hovedpunktene i denne avtalene, spesielt de som vil sikre en permanent våpenhvile, retur av fordrevne, tilbaketrekning fra Gazastripen og dekke behovene til vårt folk, heter det videre fra Hamas.

Fjerde dag

Representanter fra USA, Qatar og Egypt har i tre dager forhandlet om en midlertidig våpenhvile med Hamas i Kairo. Israel deltar ikke direkte i samtalene.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har blant annet krevd at Hamas legger fram en liste med navnene på de israelske gislene som fortsatt er i live på Gazastripen for at Israel skal delta i samtalene.

Hamas har imidlertid sagt at de ikke er i stand til å legge fram en slik liste, da de ikke kan si hvilke gisler som fremdeles er i live på grunn av de israelske angrepene.

Ramadan

Tirsdag gikk USAs president Joe Biden ut og ba Hamas om å raskt gå med på en våpenhvileavtale og gisselløslatelse.

– Det er opp til Hamas akkurat nå, sa Biden til pressen.

– Hvis vi kommer inn i omstendigheter der dette fortsetter inn i ramadan, kan Israel og Jerusalem bli veldig, veldig farlig, la han til.

Tirsdag sa Israel at de vil la et like stort antall muslimer slippe inn for å be i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem under ramadan i år som tidligere år.

Muslimenes hellige fastemåned starter søndag 10. eller mandag 11. mars.

86 drept siste døgn

Hamas og andre militante grupper tok rundt 240 personer som gisler da de angrep Sør-Israel 7. oktober i fjor. Rundt 1200 personer ble drept i angrepet.

Israel har svart med et nådeløst bombardement av Gazastripen og startet en bakkeoffensiv inne i enklaven for å eliminere Hamas.

Ifølge Gazas helsemyndigheter har 30.717 palestinere blitt drept på Gazastripen siden krigsutbruddet. Det seneste tallet inkluderer 86 drepte i løpet av det siste døgnet, heter det i en uttalelse fra departementet.