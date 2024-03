Pausen vil vare fra klokken 10 til klokken 14 lørdag til og med torsdag flere steder i Rafah og Deir al-Balah, skriver en talsperson for IDF ifølge nyhetsbyrået DPA. Han legger til at målet med pausen er å sikre at sivile trygt kan ta seg til sentrene der nødhjelpen deles ut.

Hjelpeorganisasjoner beskriver situasjonen for de 2,3 millioner innbyggerne på Gazastripen som katastrofal. De sier 80 prosent befolkningen i det Hamas-styrte krigsherjede territoriet er internt fordrevet.

Torsdag mistet minst 115 palestinere livet da en lastebilkolonne med nødhjelp ankom utkanten av Gaza by, ifølge de lokale helsemyndighetene. Over 760 skal ha blitt såret.

Leger ved flere sykehus sier de aller fleste av ofrene hadde skuddskader. Israel bekrefter at soldater åpnet ild i det de oppfattet som en truende situasjon, men nekter for at det ble skutt mot mennesker.