Venstrepolitikeren fikk nærmere 40 prosent av stemmene i mellomvalget i Rochdale, der det er mange muslimske velgere og Israels krigføring på Gazastripen var et sentralt tema i valgkampen.

I seierstalen langet Galloway ut mot Labour-leder Keir Starmer, som ifølge meningsmålingene ligger an til å bli Storbritannias neste statsminister.

– Du har alt betalt, og du skal få betale en høy pris for rollen du har spilt i å legge til rette for og dekke over katastrofen som nå pågår på Gazastripen i okkuperte Palestina, sa han.

Kritiserte Blair

Galloway ble valgt inn i Underhuset for Labour i 1987, men ble kastet ut av partiet i 2003 etter å ha kommet med nådeløs kritikk av daværende statsminister Tony Blair og hans beslutning om å delta i USAs invasjon av Irak.

Året etter ble han medlem av det nydannede partiet Respect, som han senere ble leder av. I 2012 sikret han seg på nytt en plass i Underhuset, men mistet den under valget tre år senere.

Respect ble oppløst i 2016, og tre år senere dannet Galloway Workers Party of Britain, som han siden har ledet og nå er innvalgt i Underhuset for.

Dyktig retoriker

Galloway er kjent som en stor retoriker og blir sett på som en av de mest veltalende i britisk politikk. Han legger ikke skjul på at Israels okkupasjon av palestinske områder vil bli kampsak framover.

– George Galloway er en mann som vekker splittelse og frykt. Det var ikke slik vi håpet at dette mellomvalget skulle utvikle seg, medgir nestlederen for Labours nasjonale valgkamp, Ellie Reeves.