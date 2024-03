– Vi vet ikke eksakt hvor mange av fangene som er i live eller døde, drept som følge av angrep eller sult, sier Bassen Naim, som sitter i ledelsen i Hamas, til nyhetsbyrået AFP.

– Det er fanger som holdes av flere grupper på flere steder i det palestinske territoriet, sier han.

Torsdag er det fem måneder siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut.

Naim, tidligere helseminister på Gazastripen, sier videre at en våpenhvile er nødvendig «så vi kan få sjekket dette, finne navn, antall og status på hvorvidt de er i live eller døde».

Gislenes situasjon og frigivelse av dem er det sentrale temaet i forhandlingene om våpenhvile som pågår i Kairo, der meklere fra Qatar og Egypt forhandler med utsendinger fra Hamas. Også USA deltar i forhandlingene. Israelske myndigheter har nektet å sende sin delegasjon til Kairo.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober. 110 er siden frigitt i fangeutveksling, tre er reddet av israelske styrker, men over 130 andre er ikke gjort rede for. Israelsk etterretning skal ha konkludert med at 31 av dem ikke lenger er i live. Mange er ifølge Hamas drept i israelske angrep.