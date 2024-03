– Det diskuteres mange nye muligheter i Armenia for tiden, og det er ingen hemmelighet hvis jeg sier at det inkluderer medlemskap i EU, sier utenriksminister Ararat Mirzoyan i et intervju med den tyrkiske TV-stasjon TRT World.

Mirzoyan er i den tyrkiske byen Antalya ved Middelhavskysten i forbindelse med et diplomatisk forum.

Siden den armenske statsministeren Nikol Pasjinjan kom til makten under en revolusjon i 2018, har han knyttet tettere bånd til Europa og USA, noe som har vakt harme hos den tradisjonelle allierte Russland.

Myndighetene i Armenia har gjentatte ganger sagt at alliansen med Moskva ikke omfatter krigen i Ukraina, mens Pasjinjan har anklaget Russland for å forsøke å undergrave regjeringen hans.