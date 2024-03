Ved ordførervalget i byen vest for Dresden fikk Rolf Weigand 59,4 prosent av stemmene. Han vant dermed enkelt over de to andre kandidatene. Byen har rundt 5500 innbyggere.

Weigand sitter fra før i delstatsforsamlingen i Sachsen for AfD. Ved ordførervalget stilte han som selvstendig kandidat, noe som betyr at han ikke var direkte fremmet som kandidat av partiet.

I den noe større byen Pirna, rundt 60 kilometer øst for Grossschirma, tok Tim Lochner fatt på ordførervervet i starten av forrige uke. Han var fremmet som kandidat av AfD, men er ikke medlem av partiet.

En helg i januar demonstrerte over 1,4 millioner mennesker mot høyreekstremister og AfD i en lang rekke tyske byer, ifølge arrangørene. Det har også vært andre store markeringer etter avsløringer om at medlemmer av AfD deltok på en konferanse der det ble drøftet planer om å deportere millioner av innvandrere.