Forbudet gjelder bruk av ikke-medisinsk cannabis. Salg av cannabis har rukket å bli en milliardindustri som anslås å bli verdt opp mot 1,2 milliarder dollar ved slutten av 2023.

Nå skal industrien reguleres kraftig. Thailand ble det første landet i Sørøst-Asia som åpnet opp for medisinsk bruk av cannabis i 2018. Fire år senere ble stoffet lovlig også utenom medisinsk bruk.

Det førte til en voldsom oppblomstring av cannabis-butikker. Titusenvis av butikker åpnet etter legaliseringen.

Landets regjering sier at de ved årsslutt går tilbake til å kun tillate medisinsk bruk.

– Uten en lov som regulerer bruken av cannabis, vil stoffet bli misbrukt, sier helseminister Cholnan Srikaew.

Han mener også at stoffet har en negativ påvirkning på thailandske barn.

Etter innføring av den nye lovgivningen vil det kreve tillatelse å dyrke cannabis. Det blir også straff for bruk og salg. For ikke-medisinsk bruk risikerer man en bot 60.000 baht, tilsvarende drøyt 17.000 kroner. For salg risikerer man fengsel i opptil ett år og bot på 100.000 baht.