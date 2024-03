Valget der president Vladimir Putin ventes å få seks nye år, skjer i praksis uten reelle motkandidater og avsluttes søndag. Allerede har det blitt preget av ukrainske droneangrep og flere angrep på russisk territorium fra proukrainske russiske grupper.

Det var også flere protestaksjoner de første valgdagene, og flere russere som er anklaget for å ha helt maling i valgurner og for brannstiftelse, er pågrepet.

Navalnyj-oppfordring

Før sin død i en straffekoloni i Sibir oppfordret opposisjonsleder Aleksej Navalnyj sine støttespillere til å gjennomføre en massedemonstrasjon søndag.

Hans enke Julia Navalnaja gjentok oppfordringen før valget, og ba folk om å møte opp samtidig for å overvelde stemmelokalene. Hun ba videre folk om å bare skrive «Navalnyj» på stemmesedlene, eller om å stemme på andre kandidater enn Putin.

Uttrykk for opposisjon mot Putins regime har blitt slått hardt ned på siden invasjonen av Ukraina i februar 2022, og myndighetene har gjentatte ganger advart mot å demonstrere under valget.

En Moskva-innbygger i 20-årene sier til AFP at han skal delta i stemmeaksjonen klokka 12 i hovedstaden, om enn «bare for å se unge og støttende ansikter rundt meg … og føle litt støtte rundt meg, og se lyset i denne mørke tunnelen».

Mannen, som ikke ønsket å bli navngitt, sier han håper demonstrasjonen vil vise myndighetene at «det er folk i dette landet som er mot konflikten og regimet».

Utestengt opposisjon

71 år gamle Putin har styrt Russland siden nyttårsaften i 1999, og han ligger an til å forlenge regjeringstiden til 2030. Om han sitter ut neste periode, vil han være den lengstsittende russiske lederen siden Katarina den store på 1700-tallet.

Han stiller uten noen reell opposisjon etter at to kandidater som er kritiske til krigføringen i Ukraina, har blitt utestengt.

Kreml har omtalt valget som en mulighet for russere til å vise at de står sammen bak angrepet på Ukraina.

Det blir også avholdt valgt i de russisk-kontrollerte områdene, noe som er møtt med sterk kritikk fra FNs generalsekretær og mer enn 50 andre FN-land.

Ber russerne være patriotiske

I en tale før valget sa Putin at Russland er inne i en vanskelig periode og manet til samhold.

– Vi må fortsette å stå sammen og være selvsikre, sa han. Videre ba han russere om å bruke valget til å vise fram sine «patriotiske følelser».

Valget avsluttes i enklaven Kaliningrad, landets vestligste tidssone, klokka 19 norsk tid, og det ventes en valgdagsmåling kort tid etter det.

Det skal bli holdt konsert på Den røde plass mandag, i utgangspunktet for å markere tiårsdagen for annekteringen av Krim-halvøya, men konserten ventes også å fungere som seiersparade for Putin.