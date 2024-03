Landets nasjonalforsamling oppløste seg selv torsdag etter anmodning fra statsminister Andrej Plenkovic.

Kritiske røster hevder at den vestlig orienterte statsministeren har framskyndet valget fordi han frykter at oppslutningen om det regjerende sentrum-høyre-partiet HDZ er i ferd med å dale.

Plenkovic er i det siste utsatt for kraftig kritikk for sin justispolitikk og for sin håndtering av mediene. Han styrer med et svært tynt flertall i nasjonalforsamlingen.

HDZ har dominert kroatisk politikk og landets nasjonalforsamling siden landet løsrev seg fra Jugoslavia på 1990-tallet.