Statsminister Leo Varadkar kunngjorde overraskende sin avgang tidligere denne uka. Harris var eneste kandidat til å ta over, og partiet utnevnte ham til ny leder søndag.

37-åringen sa at det er den største æren i hans liv å bli Fine Gael-leder. Når den irske nasjonalforsamlingen møtes igjen i april, ventes de folkevalgte å gi grønt lys til at Harris også tar over som regjeringssjef.

Harris har vært minister for høyere utdanning i Varadkars regjering. Den nye partilederen har sagt at han vil være helt tro mot regjeringsavtalen Fine Gael har med koalisjonspartnerne Fianna Fáil og De grønne. Han har ikke utelukket å lyse ut valg i år, men fastholder at det ikke vil være en prioritet.

Likestilling

Varadkar var statsminister fra 2017 til 2020 og ble igjen regjeringssjef i desember 2022. Han var Irlands yngste statsminister da han først tiltrådte som 38-åring. Han var også den første statsministeren som er åpent homofil, og den første med delvis ikke-vestlig familiebakgrunn.

Mens moren hans er irsk, kommer Varadkars far fra India.

– Jeg er stolt av å ha gjort landet mer likestilt og moderne, sa han da han onsdag opplyste at han går av.

Varadkar spilte en sentral rolle i kampen for å legalisere likekjønnet ekteskap gjennom en folkeavstemning i 2015, samt å avskaffe abortforbudet i 2018.

Politisk nederlag

Tidligere denne måneden gikk Varadkars regjering på et politisk nederlag da et flertall av irene stemte nei i en folkeavstemning om endringer av grunnloven. De foreslåtte endringene dreide seg om ekteskapet og kvinners rolle i samfunnet.

Samtlige store irske partier ønsket å endre en formulering om mødres «plikter i hjemmet» og slå fast at både ekteskap og «andre varige forhold» kan danne grunnlag for familier. Folkeavstemningen ble holdt på kvinnedagen 8. mars.