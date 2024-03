Så snart de er identifisert, blir levningene overlatt til familiene, sier den ukrainske samordningskomiteen for krigssaker, ifølge Telegram.

Det er Røde Kors som har meglet mellom Russland og Ukraina. Det er ikke klart om Russland også har fått tilbake levningene av drepte soldater.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste nylig at landet har mistet 31.000 soldater siden krigen begynte for to år siden, men andre kilder mener det virkelige tallet er høyere. Russland har ikke oppgitt tall over drepte.