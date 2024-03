Oppskytningen ble avbrutt av et automatisk sikkerhetssystem klokken 13.21 lokal tid.

Roskosmos-leder Jurij Borisov sier at avbrytelsen skyldes spenningsfeil i et elektrisk system, melder det statlige nyhetsbyrået Interfax. Han sier at oppskytingen er utsatt til lørdag.

Den russiske Sojuz-raketten skulle frakte Nasa-astronaut Tracy Dyson, Roskosmos Oleg Novitsky og belarusiske Marina Vasilevskaya til Den internasjonale romstasjonen (ISS) fra en utskytningsbase i Kasakhstan.

Samtlige av mannskapet er i god behold og vil bli fraktet ut av Sojuz-kapselen så fort som mulig, opplyser Nasa.

Til tross for et svært anstrengt forhold mellom USA og Russland har samarbeidet i romfarten vedvart etter at Ukraina-krigen tok til for fullt i 2022.