Dødsfallene ble bekreftet av et tyrkisk guvernørkontor fredag formiddag.

De omkomnes nasjonalitet er foreløpig ikke kjent.

Tyrkiske myndigheter har sagt at to mennesker ble reddet av den tyrkiske kystvakten, mens to andre klarte å komme seg opp av vannet på egen hånd.

Tusenvis av mennesker på flukt fra krig, konflikt og fattigdom i Midtøsten, Asia og Afrika har forsøkt å komme seg til EU via sjøveien til Hellas. De fleste av dem legger ut fra den tyrkiske kysten i skrøpelige båter med kurs for de nærmeste greske øyene i Egeerhavet.

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange mennesker som har mistet livet på denne migrasjonsruten.