Militær støtte til Ukraina ventes å bli tema på møtet i det fransk-tysk-polske samarbeidsforumet Weimar-triangelet senere fredag.

Møtet finner sted dagen etter at Frankrikes president Emmanuel Macron, for andre gang på kort tid, gjentok budskapet om at han ikke kan utelukke å sende soldater til Ukraina.

Macrons syn er i utakt med resten av EU-lederne.

Tyskland har derfor i forkant av møtet vært opptatt av å tegne et bilde av europeisk samhold. Tirsdag dro utenriksminister Annalena Baerbock til Paris, der hun møtte sin franske motpart Stéphane Séjourné. Før avreisen sa hun:

– Dypt vennskap og solidaritet kommer ikke alltid til uttrykk ved at man er enig med hverandre. Hvis man alltid er enige, så er noe galt.

Brannslokking

Besøket hennes ble sett på som et forsøk å sende et signal til Russlands president Vladimir Putin om europeisk samhold, etter at Macron 26. februar sa at han ikke utelukker å sende soldater til Ukraina.

– Det er ingen enighet på dette stadiet om å sende bakkestyrker. Men ingenting bør utelukkes. Vi vil gjøre det som trengs for at Russland ikke skal vinne, sa Macron foran ledere fra rundt 20 europeiske land i Paris.

Dagen etter rykket både Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Tysklands statsminister Olaf Scholz ut med brannslangene. Storbritannias statsminister Rishi Sunak sluttet seg til dem. Det gjorde også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Poenget er at dette er ikke en krig mellom Nato og Russland, og skal heller ikke bli en krig mellom Nato og Russland, sa Støre til NTB.

Scholz avviser Macrons budskap

Torsdag gjentok Macron at han ikke utelukker at vestlige soldater kan bli sendt til Ukraina.

– Vi er ikke i en slik situasjon i dag, men alle muligheter er åpne, sa Macron i et intervju med fransk TV.

Scholz har tre ganger rykket ut offentlig for å avvise Macrons budskap om muligheten for å sette europeiske soldater på ukrainsk jord.

Macron har på sin side sagt at dette ikke er tidspunktet å være feige på. Scholz har replisert at Tyskland har sendt langt mer våpen til Ukraina enn det Frankrike har gjort.

Champagnekorker i Moskva

Forholdet mellom Scholz og Macron har ikke blitt sett på som like godt som Macrons forhold til Angela Merkel var, eller Merkels forhold til Nicolas Sarkozy.

– Dypt beklagelig, sier den tyske tidligere diplomaten Wolfgang Ischinger i avisen Die Welt.

– Hvis Tyskland og Frankrike fremstår som uenige overfor Russland, hvor kommer så champagnekorkene til å sprette? Ikke i Washington eller Italia, men i Moskva, sier Ischinger.

Kanskje kan møtet i Berlin fredag føre til ny giv i samarbeidet mellom Frankrike og Tyskland. Den tredje mannen i møtet – Polens statsminister Donald Tusk – kan nemlig få en ekstra viktig rolle ved å få Paris, Berlin og Warszawa til å stå samlet.

– Slik jeg ser det er det disse tre hovedstedene som har kraften og ansvaret for å mobilisere hele Europa, sa Tusk, som er tidligere EU-president, til polsk TV under et besøk i Washington tidligere denne uken.