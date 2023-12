76 år gamle Lai står tiltalt for å ha konspirert med utenlandske krefter, et brudd på den strenge sikkerhetsloven som Kina innførte for Hongkong i 2020.

Lai er grunnlegger av den nå forbudte kinesiskspråklige tabloidavisa Apple Daily, som ofte kritiserte regjeringen i Beijing og støttet det store demokratiopprøret i 2019.

Ikke sett siden 2021

Rettssaken ventes å vare i 80 dager og kan virke som et barometer for den politiske friheten og rettsvesenets uavhengighet i Hongkong.

Det er ikke oppnevnt noen jury i saken, og Lai har ikke fått lov til å bruke sin foretrukne advokat. Da han møtte i retten mandag, hadde han ikke blitt sett offentlig siden 2021. Han stilte smilende i dress, og vinket til familien som satt i galleriet.

Aktivisten Alexandra Wong, best kjent som «bestemor Wong», ble hindret i å ta seg inn i rettssalen.

– Støtt Apple Daily, støtt Jimmy Lai, ropte hun mens hun veivet med det britiske flagget. Politiet geleidet henne så til den andre siden av veien.

– Rettssaken er svært urettferdig, svært urimelig, sa hun til frammøtte journalister.

Ber om løslatelse

Observatører fra USA, Storbritannia, Australia og Canada var til stede. Saken mot Lai har vekket kraftig kritikk fra det internasjonale samfunnet, noe Kina har avvist som svertekampanjer og innblanding.

Storbritannias utenriksminister David Cameron sier i en uttalelse at han er «særlig bekymret over den politisk motiverte straffeforfølgelsen» av Lai.

– Som en prominent og frittalende journalist og publisist, har Jimmy Lai blitt målet for tydelige forsøk på å kvele hans ytrings- og forsamlingsfrihet, sier Cameron. Han ber videre myndighetene om å løslate Lai.

Også talsmann Matthew Miller for det amerikanske utenriksdepartementet ber om at Lai blir løslatt.

Han sier at «handlinger som undergraver pressefriheten og begrenser den frie informasjonsflyten … har svekket Hongkongs rykte som et internasjonalt næringslivs- og finanssenter».

Fengslet i tre år

Flere titalls aktivister har blitt tiltalt for brudd på sikkerhetsloven, men Lai er den første som har bestridt en anklage om konspirasjon med fremmede makter.

76-åringen har sittet fengslet i mer enn 1100 dager, og er allerede dømt i fem andre saker, blant dem for å ha organisert og deltatt i protestmarsjer under demokratiopprøret.

Apple Daily ble tvunget til å stenge ned i 2021 etter at myndighetene brukte sikkerhetsloven til å gjennomføre to razziaer og i tillegg frøs verdier til 18 millioner Hongkong-dollar, drøyt 24 millioner norske kroner i dagens kurs.