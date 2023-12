Ifølge rapporten fra EUs miljøbyrå, som er en vurdering av EU-medlemsstatenes utkast til nasjonale energi- og klimaplaner, ser landene samlet ut til å havne 4 prosentpoeng bak målstreken, på 51 prosent kutt.

Kommisjonens vurdering er at det gjøres for lite på de fleste områdene.

Rapporten danner bakteppet når EUs energiministre møtes i Brussel tirsdag. De vil ventelig avlegge løfter om å holde stø klimakurs, skriver Politico. På årets siste ministerrådsmøte kan det komme et ras av nye løfter, blant annet på vindkraft og energieffektivitet.

– Må holde løfter

– Vi har gjort mye, men på den annen side må det gjøres mer i en rekke land når det gjelder å oppdatere og styrke klimaplanene, sier EUs klimakommissær Wopke Hoekstra i en kommentar.

Etter klimatoppmøtet Cop 28 i Dubai er det viktig å vise at man holder sine klimaløfter, understreker han.

Ifølge rapporten er det også «svært sannsynlig» at EU vil overskride målene for energibruk og heller ikke må målene for få opp fornybarnandelen. Ei heller vil EU greie å nå målet om å doble bruken av resirkulerte materialer.

Medlemslandene har nå frist til 30. juni 2024 med å legge fram planer som hever ambisjonene.

Brussel advarer

De fleste lovpakkene som utgjør EUs «green deal» (grønne pakke) er nå vedtatt.

Men fra Brussel advares det om at land som Tyskland, Romania og Kroatia har planer om å fortsette å bruke kull lenge etter 2030. EU-kommisjonen advarer også landene mot å drøye med å kutte subsidiene til fossile brensler.

– Disse fortsetter å være en stor hindring for overgangen til ren energi, sier kommisjonen.