Det ukrainske militæret sier at de har skutt ned droner både sør, øst og sentralt i landet.

Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble 32 av de 46 dronene som ble brukt i angrepet, skutt ned. Størsteparten av de andre dronene befant seg nær frontlinjen, hovedsakelig i Kherson-regionen.

Guvernøren i Odessa-regionen sier at en 35 år gammel mann ble drept av vrakrester fra en nedskutt drone i et boligområde. Ifølge det ukrainske innenriksdepartementet ble fire andre, deriblant et seks år gammelt barn, skadd i angrepene.