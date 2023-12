Summen tilsvarer drøyt 1,5 milliarder kroner. Han er i tillegg dømt til å betale 32 millioner dollar for ærekrenkelser.

79 år gamle Giuliani anklages for å ha ledet an ekspresident Donald Trumps forsøk på å overbevise folkevalgte i Georgia og andre vippestater til å overkjøre velgernes vilje og utpeke falske valgmenn som ville støtte Trump.

Han må betale oppreisning til to valgfunksjonærer som han navnga og pekte ut som involverte i en konspirasjon for å forhindre at Trump ble president etter valget.

Gjentatte ganger hevdet han at de to var blitt filmet av overvåkingskamera med kofferter fylt av ulovlige stemmesedler på en basketballarena som ble brukt til å telle stemmer i presidentvalget. En etterforskning viste at de to på lovlig og redelig vis talte stemmesedler.

En dommer slo fast allerede før rettssaken at Giuliani var skyldig, og spørsmålet for juryen var bare hvor mye den tidligere New York-ordføreren måtte betale.

Giuliani kaller erstatningssummen «absurd», og sier at han vil anke.

79-åringen har måttet streve med straffesaker, søksmål og store advokatutgifter siden han ledet an i Trumps forsøk på å gjøre om på valget.