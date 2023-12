Guvernør Vjatsjeslav Gladkov oppfordrer innbyggerne om å søke tilflukt søndag morgen ettersom flyalarmen har gått over byen.

Det skjer kun én dag etter at mer enn 20 mennesker ble drept i Belgorod i det Russland hevder var et ukrainsk luftangrep mot byen. Angrepet er et av de dødeligste på russisk jord siden Moskvas invasjon av Ukraina for 22 måneder siden.

Det skjedde dagen etter at minst 41 sivile ble drept i et 18 timer langt russisk rakett- og droneangrep mot Ukraina, som også skal ha vært det mest omfattende av sitt slag til nå i krigen.

Belgorod ligger rundt 40 kilometer nord for grensen til Ukraina.