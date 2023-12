Det er lederne for korrupsjonspolitiet CBA, Polens innenlands og utenlands etterretningstjenester og for de to militære etterretningstjenestene som må gå, sa Tusk tirsdag. I tillegg vil landets politisjef bli erstattet.

Tusk leder en proeuropeisk trepartiregjering av den tidligere opposisjonen, som gikk vinnende ut av valget i oktober etter åtte år med nasjonalistiske Lov og rettferdighet (PiS) i regjering.

Tusk tiltrådte først i forrige uke etter at eksstatsminister Mateusz Morawiecki ble felt i en mistillitsvotering.

De nåværende regjeringspartiene anklager PiS for å ha brukt etterretningstjenestene til å spionere på politiske motstandere.