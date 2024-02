Planen ble presentert kort tid etter at statsminister Benjamin Netanyahu sa at en bakkeinvasjon av byen sør på Gazastripen er nødvendig for en «fullstendig seier».

– IDF har overfor krigskabinettet lagt fram en plan for å evakuere befolkningen fra kampområdene på Gazastripen og den kommende operasjonelle planen, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor, som ikke nevner Gaza eksplisitt.

En plan for å levere humanitær hjelp til Gazastripen er også godkjent, «for å hindre plyndring i nord og andre områder», heter det videre.

Uttalelsen inneholder ingen detaljer om hvordan eller hvor de sivile skal flyttes.

Rundt 1,5 millioner palestinere er trengt sammen i Rafah, der de søker tilflukt fra kampene i andre deler av det Hamas-styrte palestinske territoriet.