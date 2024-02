Fristen for å unngå en nedstenging av deler av statsapparatet går ut fredag, og Biden planlegger å møte lederne for begge partiene i begge kamrene tirsdag, opplyser Det hvite hus sent søndag.

I tillegg til å understrek hvor viktig det er å få plass et vedtak som sikrer videre drift av føderale myndigheter, ønsker Biden å diskutere det fastlåste forslaget om støtte til Ukraina, Taiwan og Vietnam.

Samferdselsdepartementet er en av myndighetene som ikke har penger igjen etter 1. mars, mens Forsvarsdepartementet og er blant dem som kan drive i ytterligere en uke etter det.

Situasjonen i Kongressen er fastlåst, og den demokratiske flertallslederen i Senatet, Chuck Schumer, sa søndag at det fortsatt ikke er oppnådd enighet. Han ber lederen for Representantenes hus, republikanske Mike Johnson, trå til og sørge for et tverrpolitisk kompromiss tross motstand fra de mest konservative i egne rekker.

Johnson skrev senere på X/Twitter at republikanerne fortsatt forhandler i god tro, og han mener flere av punktene som fortsatt diskuteres er krav demokratene har kommet med sent i prosessen. Han sier han håper å finne en løsning «så snart som mulig».