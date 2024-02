En kvinne gikk 9. januar til sak mot skuespilleren basert på anklager om seksuelle overgrep under innspillingen av filmen «Le Magicien et les Siamois» i 2014.

Kvinnen var da 24 år gammel og jobbet som assistent, melder avisa Le Courrier de l'Ouest. Hun mener Depardieu tok henne på underlivet og kom med uanstendige kommentarer.

Skuespilleren avviser anklagene, opplyser advokaten hans til avisa.

Tidligere i år valgte fransk påtalemyndighet å ikke etterforske en anklage fra 2007. Årsaken var at saken var foreldet.

Han er imidlertid fortsatt siktet for anklager som stammer fra 2018.

Depardieu, som i dag er 75 år gammel, er blitt beskyldt for overgrep og trakassering av et stort antall kvinner, men nekter selv for å ha gjort noe galt.