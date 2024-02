– Økonomen Amadou Oury Bah er utnevnt til statsminister og regjeringssjef, kunngjorde en talsperson for juntaens leder, general Mamady Doumbouya, i en TV-sendt uttalelse tirsdag.

Den nye statsministerens viktigste oppgave blir å dempe spenningen mellom myndighetene og 13 fagforeninger som gikk ut i streik mandag.

Butikker. skoler, markeder og veier i hovedstaden Conakry var tirsdag folketomme for andre dag på rad som følge av generalstreiken i det vestafrikanske landet. Demonstranter krever at en fengslet fagforeningsleder slippes fri, og at matprisene settes ned. De vil også ha slutt på sensuren av landets medier og bedre levestandard for embetsfolk.

Sekou Jamal Pendessa ble pågrepet i januar, anklaget for å ha «deltatt i en ikke godkjent demonstrasjon». Demonstrasjoner ble forbudt i 2022. Fredag ble han dømt til seks måneders fengsel. Fagforeningene har satt løslatelse av Pendessa som en betingelse for eventuelle forhandlinger med juntaen.