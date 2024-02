Shtayyah sier på sikkerhetskonferansen i München at de er rede til å snakke med Hamas, og at det gjenstår å se om Hamas er klar til å møte dem.

– Vi er klar til å gå i dialog med dem. Om Hamas ikke er det, er det en annen sak. Men vi trenger palestinsk enhet, sa Shtayyah og la til at det kreves visse forhåndsbetingelser for at det kan bli aktuelt med palestinsk samling.