Under et europeisk toppmøte mandag sa Emmanuel Macron at han ikke ville utelukke å sende bakkestyrker til Ukraina.

– Det er ingen planer om å sende Nato-soldater til Ukraina, svarer Jens Stoltenberg tirsdag.

Samtidig som Stoltenberg utelukket bakkesoldater, understreket han at dette er en angrepskrig fra Russland mot Ukraina, som bryter med internasjonal rett.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier at det faktum at man i det hele tatt diskuterer å sende soldater er et viktig nytt element. Han mener at det vil føre til en direkte konflikt mellom Russland og Nato.

– Skulle det være tilfellet trenger vi ikke snakke om sannsynlighet, men om uunngåelighet, sier Peskov.