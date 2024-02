Israel har de siste dagene vært engasjert i kamper på bakken i Khan Younis-området, der bakkestyrker har hatt støtte av stridsvogner og fly.

Al Jazeera melder at minst 50 mennesker er drept i luftangrep over hele Gazastripen natt til søndag, og Palestinas Røde Halvmåne melder at Israel har skutt artillerigranater mot tredje etasje av al-Amal-sykehuset i Khan Younis.

IDF sier at spesialstyrker fortsatt er i aksjon i og rundt Nasser-sykehuset, og sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Ghebreyesus, skriver på X/Twitter at sykehuset ikke lenger er i drift etter en ukelang beleiring.

Tedros sier at WHOs folk i flere dager ikke har fått lov å gå inn i sykehuset for å sjekke pasienter og personale eller levere drivstoff, trass i at de befinner seg utenfor.